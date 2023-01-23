Девушки-подростки избили учительницу под Петербургом

Две несовершеннолетние девушки избили учительницу младших классов. Происшествие случилось на автостанции в Кировске Ленинградской области.

Две пьяные девушки 17-18 лет подошли к учительнице и затеяли конфликт, а после и драку. Девушки хватали женщину за волосы, били по лицу, голове, пинали в живот. После этого учительница обратилась с заявлением в полицию, пишет портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В управлении Следственного комитета по региону подтвердили, что драка действительно случилась и уже стала предметом проверки.

«Проводится доследственная проверка. После проведения необходимых мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего, этому случаю будет дана правовая оценка», – пояснили в ведомстве.

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Кировск, Наталья Рязанова

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