В Алжире три человека погибли при крушении военного вертолета

Военный вертолет Ми-171 рухнул в поле на окраине Аль-Атафа в Алжире. Экипаж из трех человек погиб на месте, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Вертолет алжирских ВВС совершал тренировочный полет, но вдруг рухнул на землю. От удара борт загорелся, никто не успел из него выбраться. Вертолет упал в поле, поэтому никто из гражданских не пострадал.

На борту находились полковник, майор и сержант-контрактник, все погибли на месте. Специалисты выясняют причину катастрофы.

Вертолет ГСЧС Украины рухнул под Киевом на территорию детского сада. Погибли 16 человек, из девять – пассажиры вертолета, среди которых было руководство МВД Украины.

Алжир, Наталья Рязанова

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