Четыре человека погибли в ДТП с участием скорой под Новосибирском

В Новосибирской области УАЗ скорой помощи столкнулся с легковушкой. В результате ДТП четыре человека погибли и трое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Пострадавшие доставлены в больницу.
Смертельная авария произошла сегодня в 08:15 по местному времени (04:15 мск) в Коченевском районе, на автодороге «Северный обход». Водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками. В какой-то момент машина по касательной наехала на барьерное ограждение, после чего вылетела на встречную полосу. На встречке неотложка столкнулась с автомобилем Mitsubishi и загорелась.
В результате аварии погибли водитель иномарки и его пассажир, а также два пассажира скорой помощи. В больницу доставлены два пассажира Mitsubishi и водитель неотложки, уточнили в полиции. Характер и тяжесть полученных ими травм уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства дорожного инцидента выясняются.
Выяснением причин аварии также занимаются следственные органы. «Следователи проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия», – говорится в сообщении Следственного управдения СК РФ по Новосибирской области.
Накануне в Пермском крае в ДТП попал микроавтобус, перевозивший пациентов больницы. В результате аваии погибли погибли три пассажира и водитель, еще два человека пострадали.
Новосибирск, Наталья Петрова
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