СМИ: Европа парализована из-за череды митингов и забастовок

Сотни тысяч жителей европейских стран вышли на улицы в знак протеста против роста цен и неспособности властей решить внутренние проблемы. В то же время проводимые работниками различных служб забастовки практически парализовали жизнь в Европе, пишет турецкая Yeni Şafak.

Улицы Франции, Великобритании, Италии, Португалии, Греции, Испании превратились в поле битвы: демонстранты бросают бутылки и дымовые шашки в полицию. На фоне забастовок в Германии остановилась работа почтовой службы, в Великобритании жители не могут дождаться скорую помощь. Более двух миллионов французов протестовали против пенсионной реформы, только в Париже насчитали 400 тыс. демонстрантов. Они планируют новую крупную акцию 31 января.

Издание напомнило, что с начала 2023 года в Испании прошли массовые забастовки врачей и медработников, в Португалии – учителей. Акции протеста также случились в Италии и Греции.

Страны Европы столкнулись с топливным и экономическим кризисом в связи с политикой отказа от российского топлива и антироссийскими санкциями. Каждый четвертый европеец назвал шатким свое финансовое положение, а 80% значительно сократили расходы.

Москва, Наталья Рязанова

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