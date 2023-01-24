Хабаровчане убили знакомую за тушку цыпленка и рыбу

Сожители из Николаевска-на-Амуре пойдут под суд за убийство своей знакомой. Обвиняемые расправились с женщиной, мешавшей им украсть тушку цыпленка и кусок осетра из чужого холодильника, рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По версии обвинения, местная жительница пригласила 35-летнего мужчину и его 27-летнюю сожительницу вместе встретить Новый год. Пока накрывали на стол, гости увидели в хозяйском холодильнике тушку бройлерного цыпленка и около двух килограммов амурского осетра (запрещенного в свободном гражданском обороте). После застолья сожитель квартирной хозяйки лег спать, а гости решили прихватить продукты и сбежать.

Хозяйка квартиры встала на защиту продуктов, но сожители сработали слажено: пока женщина зажимала знакомой рот, мужчина бил ее кухонным ножом. После этого гости забрали продукты, вложили нож в руку спящего мужчины и сбежали. Но их быстро нашли и обвинили в убийстве и разбое.

«Зампрокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу», – добавили в ведомстве.

В Московской области мигрант забрался в частный дом, изнасиловал 82-летнюю хозяйку, забрал все ценности и поджег дом, чтобы скрыть свои преступления.

Николаевск-на-Амуре, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»