Иностранец после ограбления и изнасилования подмосковной пенсионерки пытался сжечь ее вместе с домом

Правоохранители нашли и задержали гражданина одного из соседних государств, который в октябре ограбил, изнасиловал и пытался убить пенсионерку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В ночь с 5 на 6 октября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник через окно в частный дом в городе Фрязино. Угрожая убийством, он похитил у 82-летней хозяйки домовладения денежные средства, после чего изнасиловал. С целью сокрытия совершенных преступлений он, избив пенсионерку, придушил ее, поджег дом и скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

Пенсионерке удалось выбраться из горящего строения и обратиться к правоохранителям.

В результате проведения молекулярно-генетической экспертизы по биологическим образцам было установлено совпадение с ДНК-профилем мужчины, который был в базе. Злоумышленник был задержан и на допросе дал признательные показания.

Иностранец арестован, ему предъявлено обвинение в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, в покушении на убийство, изнасиловании и разбое).

«В настоящее время обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений на территории Московской области», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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