Украинский дрон сбросил бомбу на курское село

Взрыв произошёл в селе Горналь Курской области в результате атаки с украинской стороны. Пострадали два человека, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Беспилотное устройство сбросило бомбу на территорию села.

«Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. Пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Ранее украинские военные атаковали приграничное село Теткино в Курской области. Дрон сбросил две гранаты на мелькомбинат.

Курск, Наталья Рязанова

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