МВД и ФСБ нашли незаконный прииск в Якутии

Сотрудники МВД и ФСБ России раскрыли деятельность незаконного золотого прииска недалеко от города Нерюнгри в Якутии. На месте изъято более 45 кг россыпного золота стоимостью свыше 151 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, двое руководителей горнодобывающих предприятий сговорились добывать золото под видом геологического изучения месторождения полезных ископаемых. Незаконный прииск в 86 км от Нерюнгри работал больше месяца.

«Изъято более 45 кг россыпного золота стоимостью свыше 151 млн рублей. Выяснилось, что незаконно добытый драгметалл фигуранты планировали сдать для аффинажа и получения чистого золота в слитках», – рассказала официальный представитель МВЛ России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгметаллов организованной группой).

Трое жителей Омской и Новосибирской областей пытались незаконно вывезти с Чукотки 28 кг самородного золота. Суд в чукотском городе Билибино назначил всем троим условные сроки и крупные штрафы.

Якутск, Наталья Рязанова

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