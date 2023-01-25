В Индии рухнул жилой дом: трое погибли, десятки остались под завалами

Жилой дом обрушился в городе Лакхнау на севере Индии ночью 24 января. Полиция подтвердила смерть трех человек, десятки жильцов остаются под руинами здания.

Спасатели сумели вытащить из-под завалов 12 человек, в том числе двух детей, передает Reuters. Всех пострадавших осмотрели медики. Полиция полагает, что под обломками здания находятся не менее 20 человек, их состояние неизвестно.

Причиной обрушения дома могло стать землетрясение в западном Непале, в 297 км от Лакхнау, сообщила местная полиция. Его магнитуда составила около 5,8. Также на состояние здания повлияли незарегистрированные перепланировки, сделанные жильцами, передает South China Morning Post.

В Пакистане мать и восемь детей погибли, когда в их доме рухнула крыша.

Лакхнау, Наталья Рязанова

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