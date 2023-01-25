В Валдае пенсионерка утонула в полынье во время прогулки на лыжах

Пожилая жительница города Валдай утонула в полынье вблизи Валдайского озера. Следователи Новгородской области выясняют обстоятельства случившегося.
Днем 24 января 73-летняя женщина отправилась на лыжную прогулку и не вернулась. Родственники позвонили в МЧС, спасатели и добровольцы проверили окрестности озера. «В 23:50 была обнаружена полынья с телом погибшей», – сообщили в ГУ МЧС по региону.
В Следственном комитете предположили, что женщина попала в полынью, не смогла сама выбраться из воды и утонула.
«При осмотре места происшествия и тела погибшей признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в областном управлении СКР.
В Подмосковье подросток провалился под лед и утонул. Они с друзьями бегали по льду, и мальчик провалился.
Валдай, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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