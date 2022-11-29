ЧП в Подмосковье: подросток провалился под лед и погиб

В подмосковной Старой Купавне подросток провалился под лед и утонул. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

«Утонул подросток, восьмиклассник. Пошел гулять на местную плотину, с друзьями бегали по льду. Он забежал дальше всех и провалился. Ребята пытались его спасти, подавали ветки, но кромка все время обламывалась, мальчику не удалось выбраться, он ушел под лед. Мои соболезнования родителям. Хорошая многодетная семья. Хороший парень, жить бы и жить. Очень жаль», – прокомментировала ЧП уполномоченная по правам детей.

При этом Мишонова призвала родителей напомнить своим детям, что лед еще очень хрупок, особенно на глубоких водоемах с течением и большим количеством подземных источников.

«Очень важно донести до детей, что играть на льду опасно, особенно, если вы живете рядом с прудами или реками», – добавила детский омбудсмен.

Москва, Андрей Дорофеев

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