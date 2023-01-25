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Среда, 25 января 2023, 14:06 мск

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На Филиппинах разбился военный самолет

Самолет Военно-воздушных сил Филиппин с двумя пилотами разбился в провинции Батан. Летчики не выжили, пишет Manila Bulletin.

Самолет совершал учебный полет, но вдруг рухнул на землю. Оба пилота погибли на месте. О жертвах среди гражданского населения не сообщается.

Специалисты выясняют причины крушения.

В США разбился истребитель-невидимка F-35B во время испытаний. Новейшая разработка во время посадки врезалась носом во взлетно-посадочную полосу.

Манила, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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