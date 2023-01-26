В Испании мужчина с мачете устроил резню в двух церквях

Неизвестный с мачете напал на священнослужителей и прихожан в двух церквях в испанском городе Альхесирас. Один человек погиб, четверо пострадали, пишет Associated Press со ссылкой на МВД Испании.

Вечером 25 января мужчина забежал в церковь Марии Ауксилиадора и Сан-Исидро и напал на священника. Прежде, чем успела прибыть полиция, мужчина побежал в соседнюю церковь, стоявшую в пяти минутах ходьбы от первой. Там он зарубил мачете священнослужителя и ранил трех прихожан.

Пострадавших отправили в больницу. Священнослужитель получил серьезные раны, состояние остальных не уточняется.

Полиция задержала нападавшего. Его личность и мотивы нападения выясняются. Полиция будет расследовать этот инцидент как теракт.

Мэрия Альхесираса объявила в городе однодневный траур.

В Париже неизвестный с ножом напал на людей на Северном вокзале. Он ранил шесть человек, прежде чем его нейтрализовала полиция.

Альхесирас, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»