В Волгограде школьник забил молотком спящую мать

Волгоградский подросток жестоко убил свою мать, пока она спала. Следователи начали расследование, готовят документы для ареста школьника.

25 января 15-летний подросток сообщил в полицию, что нашел свою мать мертвой в их квартире. Прибывшие правоохранители усомнились в его истории, найдя на его одежде множество следов крови. По версии следствия, подросток около 10 раз ударил спящую мать по голове молотком, а потом воткнул нож ей в шею.

«От полученных травм она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Волгоградской области.

С подростком уже проводят неотложные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Коллеги погибшей рассказали, что она была доброй и приятной женщиной, хвалила сына-отличника за его тягу к учебе. Родители были в разводе, но отец мальчика помогал его воспитывать. В феврале женщина собиралась поехать в отпуск на море, пишет портал v1.ru.

В Японии 13-летняя девочка несколько раз ударила спящую мать ножом. Причиной для убийства стали разногласия из-за смартфона.

Волгоград, Наталья Рязанова

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