На Камчатке судебные приставы попались на незаконной перевозке красной икры в Москву

На Камчатке под уголовное преследование попали судебные приставы за незаконную перевозку красной икры в Москву. Трое приставов стали фигурантами дела о превышения должностных полномочий, двое из них задержаны. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, трое сотрудников УФССП по Камчатскому краю с июля 2022 года по январь 2023-го за денежное вознаграждение возили в Москву авиатранспортом икру рыб семейства лососевых. Сыщики вышли на приставов «в рамках расследуемого уголовного дела в отношении преступной группы, осуществляющей перевозку, хранение и переработку икорной продукции», – говорится в сообщении.

В настоящее время двое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. «В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», – отметили в ведомстве.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

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