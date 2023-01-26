Петербурженка нашла человеческую ногу во время прогулки в парке

Жительница Санкт-Петербурга нашла человеческую ногу во время прогулки. Прибывшие на место правоохранители нашли рядом и остальные останки, пишет «Фонтанка».

Женщина увидела часть человеческого тела в овраге в парке неподалеку от улицы Добровольцев. Она сообщила о страшной находке в полицию, чем помогла найти погибшего человека.

Прибывшие специалисты нашли и достали тело мужчины 40-45 лет. Останки вмерзли в реку Ивановку всего в 30 м от жилого дома. Тело отправили в морг для опознания.

По данным издания, тело может принадлежать погибшему, чей череп нашли в том же парке неделей ранее. Гулявший с собакой мужчина нашел вмерзший в лед пакет с останками.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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