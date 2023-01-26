Полиция раскрыла колл-центры мошенников, обманувших россиян в 9 регионах

Полиция Санкт-Петербурга задержала организатора сети мошеннических колл-центров, действовавших в Новосибирске. Подозреваемые обманули 57 человек из девяти регионов РФ, сообщила пресс-служба УМВД по Новосибирской области.

По версии следствия, в феврале-августе 2022 года петербуржец организовал и руководил колл-центрами в Новосибирске. Участники схемы от имени несуществующих банков предлагали россиянам помощь в получении кредитов. Злоумышленники просили оплатить страховые взносы или курьерскую доставку документов, а когда деньги приходили на счет, пропадали.

«На территории Санкт-Петербурга и Новосибирска задержаны десять участников организованной группы. Предполагаемый организатор и его помощник проживали в Санкт-Петербурге, а пятеро руководителей кол-центров, кассир и два фигуранта, которые курировали финансовые потоки, – в Новосибирске», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и объединены в одно производство. Восемь подозреваемых отправились в СИЗО, еще двое – под домашний арест. Пока полиция нашла 57 потерпевших из девяти регионов России. Следствие продолжается.

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Новосибирск, Наталья Рязанова

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