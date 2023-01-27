В Приморье один ребенок погиб, двое пострадали в ДТП с грузовиком

Один ребенок погиб, еще двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с грузовиком в Приморье. Предварительная причина аварии – небезопасный обгон, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП случилось около 09:24 часов 27 января на трассе Хабаровск-Владивосток в районе поселка Раздольное. Водитель Honda Odyssey пошел на обгон, но маневр не удался, и он врезался в едущую рядом иномарку. Ударом автомобиль отбросило на встречную полосу, где он влетел сначала в грузовик, а потом в леерное ограждение.

В Honda Odyssey ехала семья с тремя детьми. Пятилетний малыш умер на месте, его сестры 10 и 13 лет вместе с родителями доставлены в больницу.

Специалисты УМВД выясняют все обстоятельства аварии. Прокуратура Приморского края поставила ход проверки на контроль, сообщили в ведомстве.

Небезопасный обгон стал причиной аварии в Кемеровской области, жертвами которой стали пять человек. Автомобиль «ЗАЗ Шанс» врезался в автобус, водитель и четыре пассажира легковушки умерли на месте.

Раздольное, Наталья Рязанова

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