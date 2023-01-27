У границы США поймали трейлер с 57 подростками-нелегалами из Гватемалы

Контрабандисты пытались провезти в США 67 нелегальных мигрантов, среди которых 57 были подростками из Гватемалы. Нелегалов нашла полиция Мексики, остановившая грузовик для проверки, передает AP.

Автомобиль остановили на шоссе к пограничному городу Сьюдад-Хуарес, напротив американского Эль-Пасо. Полицейские открыли трейлер и увидели внутри восемь мужчин, женщину с дочерью и 57 детей без сопровождения взрослых. Ни у кого не было документов для въезда в США.

По данным Национальной иммиграционной службы Мексики, 43 мальчика и 14 девочек должны были воссоединиться с родственниками, которые уже эмигрировали в Штаты. Сейчас детей поместили в приют.

Более 100 человек застряли на необитаемом острове недалеко от Пуэрто-Рико при попытке незаконно попасть в страну, а оттуда в США. Перевозчики высадили мигрантов, и лишь несколько сумели добраться до обитаемых территорий и позвать помощь.

Мехико, Наталья Рязанова

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