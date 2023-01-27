В Польше дом рухнул после взрыва газа

Четырехэтажный дом обрушился после взрыва газа в польских Катовицах. Семь человек пострадали, судьба еще одного неизвестна, сообщает TVP Info.

Взрыв прогремел утром 27 января. Спасатели предположили, что взорвался бытовой газ. В результате две стены жилого дома рухнули и погребли под собой восемь человек. Из-под завалов спасли семерых, включая двоих детей трех и четырех лет.

Двум взрослым не понадобилась помощь медиков, остальных увезли в больницу. Пострадавшие получили ожоги, ссадины, травмы конечностей.

Еще одного человека ищут. Около 100 пожарных разбирают завалы в месте, где, предположительно, находится квартира пропавшего человека.

В Турции взрыв бытового газа в жилом доме и последующий пожар отправил пять человек в больницу. Взрыв был такой силы, что вылетевшими обломками повредило несколько автомобилей, припаркованных рядом со зданием.

Катовицы, Наталья Рязанова

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