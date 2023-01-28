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Удаление сосулек с крыш зданий

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NewDayNews.ru

Суббота, 28 января 2023, 19:40 мск

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Жертвами удара ВСУ по больнице в ЛНР стали 14 человек

Скриншот видео с места событий

Украинские военные нанесли удар по зданию районной больницы в Луганской Народной Республике. В результате 14 человек погибли, 24 получили различные ранения. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Атака была совершена сегодня утром в населенном пункте Новоайдар. Удар был нанесен реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS» производства США. Здание больницы, где оказывали помощь местному населению и военнослужащим, было сильно повреждено.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что это был намеренный удар по действующему гражданскому медицинскому объекту, что можно рассматривать только как тяжкое военное преступление киевского режима.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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