Число жертв взрыва в пешаварской мечети выросло до 74

Спасатели достали из-под завалов мечети в пакистанском Пешаваре тела еще нескольких погибших, и общее число жертв достигло 74 человек. Число пострадавших превысило 150 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию и экстренные службы.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, спасатели и добровольцы до сих пор разбирают обломки после обрушения крыши. До утра спасатели нашли тела еще 15 погибших. В Больницах города введен режим ЧС для скорейшей помощи пострадавшим. Большинство получивших травмы и ранения – сотрудники полиции.

В провинции Хайбер-Пахтунхва, где произошел инцидент, объявлен однодневный траур. Власти страны осудили нападение на мечеть. Генсек ООН Антониу Гутерриш также осудил действия смертника, взорвавшего бомбу. Заявление опубликовано на сайте организации. Он назвал особо возмутительным нападение на место отправления культа и напомнил, что свобода религии, возможность отправлять религиозные обряды в условиях мира и безопасности являются универсальным правом человека.

Накануне взрыв в пешаварской мечети привел к обрушению части стены и крыши. В тот момент в здании находились, по разным оценкам, от 300 до 500 человек. По данным полиции, бомбу активировал террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяла на себя организация «Техрик-е Талибан Пакистан» (не объединена с запрещенным в России «Талибаном»).

Пешавар, Наталья Рязанова

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