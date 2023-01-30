При взрыве в мечети в Пакистане погибли не менее 17 человек

В Пакистане произошел взрыв в мечети. По предварительным данным, погибли не менее 17 человек, десятки пострадали. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

ЧП произошло рядом с полицейским участком в пакистанском городе Пешавар, что неподалеку границы с Афганистаном. Бомбу привел в действие террорист-смертник, который находился в первом ряду во время молитвы.

На место прибыли правоохранители и сотрудники экстренных служб. В момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек, в основном военные и полицейские.

На данный момент известно о 17 погибших. Около 70 человек получили различные ранения и были госпитализированы.

Исламабад, Зоя Осколкова

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