Лавина накрыла туристов в Гималаях: пострадали 8 россиян

Восемь граждан России пострадали в среду при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

Все пострадавшие доставлены в больницу, медики оценивают их состояние как «нормальное». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Барамуллы, где произошел инцидент.

По информации правоохранителей, после схода лавины были спасены 19 иностранных лыжников, еще двое иностранцев погибли, передает Reuters. Их тела уже доставлены в больницу для проведения судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, погибшие – поляки.

Ранее сообщалось, что 20 человек погибли в результате схода снежной лавины в городе Ньингчи в Тибете. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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