Силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в Брянской области

Система ПВО отразила украинский ракетный удар по Стародубскому муниципальному округу Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
ВСУ ударили по Брянской области в пять часов утра. «Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Надо отметить, что приграничные территории Брянской области с начала военной спецоперации регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.
Последний раз ВСУ обстреливали Брянскую область 31 января. Под удар попал Новозыбковский городской округ, сообщал Богомаз. Обошлось без пострадавших и разрушений гражданских объектов. Без света остались два населенных пункта. Электроснабжение оперативно восстановили.
В «Транснефти» сообщили о попытке обстрела нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» нефтепровода «Дружба». Снаряд упал на территории станции. Никто не пострадал, повреждения устраняются силами ремонтной бригады, отметили в компании, подчеркнув, что нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.
Брянск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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