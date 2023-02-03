Силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в Брянской области

Система ПВО отразила украинский ракетный удар по Стародубскому муниципальному округу Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

ВСУ ударили по Брянской области в пять часов утра. «Сбиты четыре ракеты. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Надо отметить, что приграничные территории Брянской области с начала военной спецоперации регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.

Последний раз ВСУ обстреливали Брянскую область 31 января. Под удар попал Новозыбковский городской округ, сообщал Богомаз. Обошлось без пострадавших и разрушений гражданских объектов. Без света остались два населенных пункта. Электроснабжение оперативно восстановили.

В «Транснефти» сообщили о попытке обстрела нефтеперекачивающей станции «Новозыбково» нефтепровода «Дружба». Снаряд упал на территории станции. Никто не пострадал, повреждения устраняются силами ремонтной бригады, отметили в компании, подчеркнув, что нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме.

Брянск, Наталья Петрова

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