Во Вьетнаме горит судно с российским экипажем

Сильный пожар случился на грузовом судне AH SHIN во время прохождения в водах Вьетнама. Сухогруз идет под панамским флагом, но весь экипаж, 21 человек, состоит из россиян, сообщило агентство Vietnam plus.

Судно перевозило 4530 автомобилей из Южной Кореи в Сингапур, когда на борту начался пожар. По данным агентства, команда израсходовала все средства пожаротушения на борту, но не смогла справиться с огнем. На некоторых палубах сильное задымление.

Владелец судна попросил помощи у вьетнамских властей. Сухогруз повернул к порту провинции Бариа-Вунгтау, выключил двигатель и остался дрейфовать в 25 морских милях от мыса Вунгтау. Администрация порта связалась с капитаном. Идут переговоры по плану оказания помощи.

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Ханой, Наталья Рязанова

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