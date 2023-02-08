Суд на Украине арестовал предприятие россиян стоимостью в миллион долларов

Суд на Украине арестовал многомиллионные корпоративные права и имущество металлургического предприятия, которое было подконтрольно россиянам. Под арест попали более 250 объектов недвижимости, сообщила украинская генпрокуратура.

«Суд наложил арест на корпоративные права металлургического предприятия общей стоимостью более 40 млн гривен, более 250 объектов недвижимого имущества и земельные участки площадью более 40 га», – сообщила пресс-служба ведомства.

Предприятие было подконтрольно россиянам и попавшим под санкции лицам. Имущество попало под арест в рамках уголовного дела о халатности сотрудников налоговой службы Украины и присвоения имущества, повлекшего вред для государства в особо крупных размерах. Название предприятия не уточняется.

Ранее генпрокурор Украины добился ареста имущества «подсанкционного российского олигарха» – крупнейшего на Украине производителя гидроксида алюминия.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»