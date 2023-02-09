В Брянской области отражена атака украинских дронов: сбиты 9 беспилотников

Девять украинских беспилотников в ночь на 9 февраля атаковали территорию Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, система противоздушной обороны сбила все дроны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Брянская область с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

3 февраля Александр Богомаз сообщал, что силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по территории Стародубского муниципального округа. Российские военные сбили четыре ракеты, пострадавших и разрушений не было, отметил глава области. В тот же день власти Брянской области ввели бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Брянск, Наталья Петрова

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