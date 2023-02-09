российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 февраля 2023, 08:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Под Брянском сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении еще одной атаки украинских военных по территории региона. Силы ПВО сбили беспилотник над Брянским районом, сообщил он в своем телеграм-канале.

«Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», – написал губернатор, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня Богомаз сообщил, что в ночь на 9 февраля в Брянской области сбили 9 украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил глава региона.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Брянской области отражена атака украинских дронов: сбиты 9 беспилотников

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,