Под Брянском сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении еще одной атаки украинских военных по территории региона. Силы ПВО сбили беспилотник над Брянским районом, сообщил он в своем телеграм-канале.

«Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ. Благодаря профессионализму наших защитников над Брянским районом сбит БПЛА», – написал губернатор, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня Богомаз сообщил, что в ночь на 9 февраля в Брянской области сбили 9 украинских беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил глава региона.

Брянск, Наталья Петрова

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