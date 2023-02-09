Число жертв землетрясений в Турции превысило 12 тысяч человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 12 тыс. человек, пострадавших – 62 тыс. человек. Число жертв стихии в Сирии почти достигло трех тысяч человек.

«По последним данным, 12 391 гражданин погиб в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге. 62 914 наших граждан пострадали», – сообщило турецкое Управление по контролю за стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

Власти признали, что меры реагирования после подземных толчков были недостаточными и их предприняли с опозданием. Порядка 22 277 спасателей занимаются ликвидацией последствий землетрясения, разбирают завалы в поисках выживших. Им помогают 5709 иностранных спасателей.

После мощных толчков утром 6 февраля на юго-востоке Турции специалисты насчитали 1052 афтершока. Вечером 8 февраля в восточной части страны произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки силой 4,3 балла накануне ощущались и в Сирии. Их эпицентр находился на глубине 30 км и в 40 км северо-западнее города Набек. При этом, страна еще не оправилась от предыдущего землетрясения, число жертв которого увеличилось до 2 992 человек, сообщил телеканал Aljazeera.

Анкара, Наталья Рязанова

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