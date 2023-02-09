В Губкине пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Массовая авария с участием маршрутного такси случилась в городе Губкин Белгородской области. Пять человек обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Около 08:40 часов на улице Железнодорожной иномарка «Фольксваген Пассат» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниссан Альмера». А потом столкнулась с микроавтобусом, перевозим пассажиров по городскому маршруту.

За медицинской помощью обратились трое пассажиров маршрутки, а также виновница ДТП 1997 года рождения и водитель «Ниссан Альмера» 1970 года рождения. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

В Челябинске маршрутный микроавтобус вылетел с трассы. Автомобиль выехал на пешеходную часть, задел легковушку и врезался во входную группу многоквартирного дома.

Губкин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»