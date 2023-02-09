В Турции спасатели выяснили, где под руинами находятся россияне

Спасатели МЧС России установили место, где может находиться семья россиян, застрявшая под обломками рухнувшего из-за подземных толчков здания. Поиски в городе Хатай ведутся круглосуточно, сообщила пресс-служба министерства.

«Предполагаемое нахождение граждан России определено. Поиск людей ведется непрерывно со вчерашнего вечера, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания. Дом практически разобран», – говорится в сообщении.

Семья из четырех россиян находится под завалами в турецком городе Хатай, пострадавшем от землетрясения. Спасатели МЧС России уточнили, что под разрушенным домом застряла женщина с детьми. Специалисты МЧС находились в Кахраманмараше, но выдвинулись в провинцию Хатай на спасение соотечественников.

В том же городе через 80 часов после землетрясения из-под обломков удалось спасти живую 40-летнюю женщину. Ее отвезли в больницу, передает агентство Aydinlik. Остаются шансы найти других выживших.

Хатай, Наталья Рязанова

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