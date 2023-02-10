Под Брянском сбит украинский беспилотник

Система ПВО сбила над Брянским районом беспилотник, прилетевший с украинской стороны. Никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Местные жители рассказали городским пабликам о грохоте, похожем на тот, что слышали накануне. В ночь на 9 февраля и утром в Брянской области сбили 10 украинских беспилотников.

Целью обеих атак беспилотников мог стать Брянский международный аэропорт, считает телеграм-канал Mash.

«По нашей информации, в сторону аэропорта Брянск была запущена группа беспилотников со взрывчаткой сегодня около 9:30 утра. БПЛА летели на малой высоте», – говорится в сообщении.

Брянск, Наталья Рязанова

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