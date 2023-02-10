ВСУ обстреляли из минометов Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о минометном обстреле со стороны украинских войск. Атаке подвергся Суземский район.

«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома. Оперативные службы работают на месте», – написал глава области в своем телеграм-канале, отметив, что оценочная комиссия проведет работы по оценке ущерба после оперативных мероприятий.

Ранее сегодня Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, в ночь на 9 февраля и утром в Брянской области сбили 10 украинских дронов.

Брянск, Наталья Петрова

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