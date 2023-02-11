Беспилотники ВСУ атаковали поселок в Белгородской области

Инфраструктурный объект в Белгородской области подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона заверил, что на месте происшествия работают оперативные службы, последствия атаки устраняются.

Два дня подряд беспилотники атаковали Брянскую область. Их возможной целью мог быть Брянский международный аэропорт.

Яковлево, Наталья Рязанова

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