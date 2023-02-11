В Шебекине три человека ранены при обстреле с украинской стороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах Шебекинского городского округа с украинской стороны. В результате трое мужчин получили ранения.

Под обстрел попали село Муром и город Шебекино. Все пострадавшие – горожане.

«Есть трое пострадавших, мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых легкой и средней степени тяжести», – поделился глава региона данными по обстрелу Шебекина.

В городе снаряд попал в остановочный пункт, повреждены три машины, находившиеся рядом. Три прилета пришлись на территорию промышленного предприятия: один корпус поврежден, выбиты окна. В селе Муром Шебекинского городского округа никто не пострадал. Также поврежден корпус одного из промпредприятий. На местах всех попаданий работают экстренные и аварийные службы.

Ранее днем Гладков сообщил об атаке беспилотников на инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. Пострадавших не было.

Шебекино, Наталья Рязанова

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