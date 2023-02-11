Курские строители попали под обстрел ВСУ

Бригада строителей в селе Гуево Курской области попала под обстрел с украинской стороны. Один человек погиб, один ранен, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей. Один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Местные врачи оказывают необходимую помощь раненому, но продолжать лечение он будет в Курской областной больнице. Его планируют доставить туда вертолётом санавиации. Губернатор заверил, что пострадавшему окажут полную всестороннюю поддержку.

Ранее ВСУ обстреляли посёлок Краснооктябрьский в Курской области. Под минометный огонь попала бригада энергетиков, занимавшихся восстановлением электроснабжения. Один человек был легко ранен.

Курск, Наталья Рязанова

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