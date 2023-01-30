Села Курской и Белгородской областей попали под обстрел ВСУ

Посёлок Краснооктябрьский в Курской области и белгородское село Долгое попали под обстрел с украинской стороны. Один человек пострадал.

В Курской области под минометный огонь попала бригада энергетиков, занимавшихся восстановлением электроснабжения. Они работали вечером 29 января в посёлке Краснооктябрьский и селе Волфино, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Ремонтная бригада попала под минометный обстрел, лёгкое ранение получил один из работников, ему оказана необходимая медицинская помощь. Хочу поблагодарить наши аварийные бригады, которые выполняют свой профессиональный долг при любых обстоятельствах и в любых условиях», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что ремонтники довели работу до конца, в обоих населенных пунктах снова сеть электричество. Только на одной улице работы планируется продолжить утром.

Прилеты были также в Валуйском городском округе Белгородской области. В этом регионе пострадали только здания, раненых нет.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в одном частном домовладении», – сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Курск, Наталья Рязанова

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