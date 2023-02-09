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Четверг, 9 февраля 2023, 13:59 мск

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Белгородское село попало под массированный обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Село Муром в Белгородской области попало под обстрел с украинской стороны. Снаряды упали рядом с местной школой и домом культуры, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обстрел Шебекинского городского округа был массированным. Сотрудники экстренных служб продолжают подомовой обход, но пока сообщений о раненых не было.

«По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее при обстреле пострадали дома и хозпостройки в селе Красное Шебекинского городского округа. Снаряды повредили линию электропередачи.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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