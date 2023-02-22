Снаряды ВСУ повредили жилые дома в белгородском Шебекине

Город Шебекино Белгородской области вновь попал под обстрел с украинской стороны. Повреждены частные дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов – снаряды попали по частному сектору. В трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады», – рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Оперативные службы проводят подомовой обход территории, чтобы уточнить повреждения, добавил губернатор.

Приграничные поселения Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа под огонь артиллерии противника попали мирные жители. Женщина погибла, еще один человек был ранен.

Шебекино, Наталья Рязанова

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