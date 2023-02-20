В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла женщина

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области вновь попало под артиллерийский обстрел украинских войск. В результате нового удара ВСУ погибла женщина, еще один человек ранен. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб – женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

На месте обстрела работают оперативные службы. Всех сотрудников птицефабрики вывозят на безопасное расстояние.

Позже Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли еще одно село в Шебекинском округе. Под удар попала Вознесеновка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения на территории нескольких предприятий, сотрудников эвакуируют. Кроме того, повреждены нескольких частных домов.

Обновлено в 12:13. Село Новая Таволжанка попало под обстрел второй раз за день, сообщил губернатор. «ВСУ обстреливают бытовой корпус птицефабрики. Все сотрудники предприятия эвакуированы», – написал он в телеграм-канале.

Накануне в результате обстрела Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка. «В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной», – сообщал глава региона. В этот же день под украинский обстрел попали еще три села Белгородской области, никто не пострадал.

После начала СВО граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В последнее время украинские войска практически ежедневно обстреливают приграничные территории региона. В области действует высокий «желтый» уровень террористической опасности.

Белгород, Наталья Петрова

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