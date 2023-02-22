До двух выросло число пострадавших при обстреле Шебекина

Число раненых в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области увеличилось до двух человек. Мужчина получил контузию.

«В ЦРБ доставлен еще один пострадавший, мужчина с контузией. Состояние средней степени тяжести», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ранее днем мужчина получил травмы от разлета осколков. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии, им занимаются врачи.

Загоревшийся от попадания снаряда торговый центр удалось быстро потушить. Пожарные все еще на месте, проливают здание, чтобы охладить конструкции.

Ремонтники взялись за починку кровли жилого дома. Его тоже повредило во время второго обстрела города за день.

Шебекино, Наталья Рязанова

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