Под Белгородом мужчина пострадал при обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о раненном мужчине в результате обстрела города Шебекино с украинской стороны. Пострадавший доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Город попал под обстрел второй раз за день. При первом обстреле пострадали только жилые дома и хозпостройки.

«Есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается», – написал глава региона в телеграм-канале.

Выпущенные ВСУ снаряды попали в местный торговый центр. В здании возник пожар, были срочно вызваны пожарные. Спасатели уже приступили к тушению, на месте происшествия работают оперативные службы.

Шебекино, Наталья Рязанова

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