Два курских села попали под обстрел ВСУ

Села Весёлое и Попово-Лежачи в Курской области попали под обстрел с украинской стороны. Повреждена линия электропередач, но никто не пострадал, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Удар ВСУ пришелся на приграничный Глушковский район.

«Пять прилетов зафиксировано в районе вышки сотовой связи в селе Весёлое, еще два – около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Тёткино. Никто не пострадал, но на части улиц нарушено энергоснабжение», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Во время обстрела были повреждены хозяйственные постройки на территории двух домовладений в селе Попово-Лежачи. Жилые дома не затронуты. Губернатор сообщил, что бригады ремонтников выехали на места обрывов электролинии.

Накануне обстрел с украинской стороны велся по селам Глушковского и Суджанского районов Курской области. Пострадавших нет, но в двух поселениях перебиты линии электропередач.

Курск, Наталья Рязанова

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