ВСУ обстреляли два района Курской области

Обстрел с украинской стороны велся по селам Глушковского и Суджанского районов Курской области утром 20 февраля. Пострадавших нет, но в двух поселениях перебиты линии электропередачи, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Понедельник начался с очередного обстрела курского приграничья с территории Украины. 7 прилетов зафиксировано в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Обстрел возобновился через пару часов, но теперь целью стали села Гуево и Горналь Суджанского района. Накануне в Горнале зафиксировано девять прилетов, но пострадавших не было.

«Пострадавших и разрушений нет, но в Горнале перебита линия электропередач», – добавил Старовойт.

Он заверил, что энергетики приступят к ремонту сразу же, как обстановка станет безопасной. Подача электроэнергии будет восстановлена, пообещал губернатор.

Курск, Наталья Рязанова

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