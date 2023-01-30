Два человека ранены при обстреле белгородского села

Двое мужчин доставлены в больницу с ранениями в результате обстрела с украинской стороны села Безлюдовка в Белгородской области. Осколки снарядов повредили частные дома, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Обстрел случился около 11:00 часов, снаряды летели в Шебекинский городской округ. После прекращения обстрела губернатор Гладков сообщил подробности.

«Есть двое пострадавших – мужчины с осколочными ранениями и контузией. Доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», – сообщил глава региона.

Осколки снарядов повредили шесть частных домовладений. В некоторых выбило стекла, в других посекло кровли и фасады. Глава округа Владимир Жданов с представителями оперативных служба еще проводит подомовой обход территории.

Накануне вечером было обстреляно село Долгое Валуйского городского округа в том же регионе. Никто не пострадал, но взрывной волной выбило стекла в частном доме.

Белгород, Наталья Рязанова

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