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Понедельник, 13 февраля 2023, 14:55 мск

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Москалькова просит Генштаб ВС проверить сообщения о мобилизованных, воюющих без оружия

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генштаб ВС с просьбой проверить сообщения о мобилизованных из Татарстана. На видео солдаты рассказали, что их отправили на штурм без какой-либо подготовки.

«Направила обращение Начальнику Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в сети информации о том, что мобилизованных из республики Татарстан, практически без вооружения, отправляли для выполнения боевых задач в рамках Специальной военной операции», – написала Москалькова в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях появилось видео, где группа мужчин в камуфляжной экипировке представляется мобилизованными из Татарстана. По их словам, они были переданы под руководство ДНР, где у них забрали технику и гуманитарную помощь, а затем направили на штурм «без какой-либо подготовки».

Как сообщало агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу главы республики, после обращения мобилизованных вернули в свой полк.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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