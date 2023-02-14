МЧС России завершает работу в пострадавших районах Турции и Сирии

Сотрудники МЧС России завершают поисково-спасательные работы в пострадавшим районах Турции и Сирии. Разобрано более девяти тысяч кубометров завалов после землетрясения, сообщила пресс-служба МЧС.

Группировка из 200 российских специалистов вместе со 130 коллегами из Киргизии и Белоруссии работала в пострадавших районах. В аэромобильном госпитале медики помогли 900 пострадавшим, в их числе 240 детям. Вручную разобрано около 740 куб. метров завалов, с привлечением тяжелой техники – 8,4 тыс. куб. метров, рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Президентом РФ принято решение о выводе группировки МЧС России», – сказал он во время телемоста. Видео опубликовано в телеграм-канале министерства.

Турецкие энергетики сумели восстановить электроснабжение в большинстве пострадавших районов и восстановить подачу природного газа, сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез. Задержки случаются из-за того, что сети нужно проверить на безопасность перед тем, как пустить газ, приводит его слова агентство Anadolu. Коммунальщики часто подводят воду к временным конструкциям, потому что у многих не осталось целой сантехники, но людям нужна вода для минимальной гигиены, пишет Aydinlik.

По последним данным, в Турции число жертв землетрясения достигло 31 643 человека, в Сирии – более 5 800 человек.

После мощных землетрясений утром 6 февраля, затронувших юго-восток Турции и северные провинции Сирии, тысячи зданий были разрушены. В провинции Газиантеп решено полностью снести серьезно пострадавший город Нурдагы.

Анкара, Наталья Рязанова

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