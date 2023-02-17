Курские села попали под обстрел ВСУ

Два села Суджанского района на границе с Украиной подверглись обстрелу с украинской стороны, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«ВСУ сегодня обстреляли два приграничных села: Горналь и Гуево. В общей сложности в окрестностях населённых пунктов упало не менее 15 снарядов», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По данным Старовойта, никто из жителей не пострадал, здания также остались целы. Губернатор заверил, что российские военные контролируют ситуацию.

Села Суджанского района не впервые становятся целью для украинских боевиков. Ранее в Гуево бригада строителей попала под обстрел: один человек погиб, один был ранен.

Курск, Наталья Рязанова

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