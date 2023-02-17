Суд в Лондоне отправил экс-охранника посольства в тюрьму за шпионаж

Суд в Лондоне приговорил бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине к 13 годам лишения свободы. Его признали виновным в шпионаже в пользу России, пишет Evening Standard.
58-летний осужденный был родом из Шотландии и имел опыт службы в Королевских ВВС. Его обвинили в том, что он четыре года собирал в посольстве секретные документы и записывал видео внутри здания посольства. На одно из видео попал конфиденциальный отчет британских министров находившемуся тогда в должности премьера Борису Джонсону.
Мужчина, якобы, действовал под руководством российского агента.
Спецслужбы Словении задержали двух иностранцев, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Якобы граждане одной из стран Южной Америки работали под прикрытием.
Лондон, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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